Ми сформували базу майбутньої угоди щодо Гренландії та не введемо анонсовані мита, – Трамп

Дональд Трамп повідомив, що мав зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте. Під час неї було сформовано основу майбутньої угоди щодо Гренландії та Арктичного регіону.

Про це написав президент США у своїй соцмережі 21 січня.

Які результати перемовин Трампа і Рютте?

Дональд Трамп назвав розмову з Марком Рютте "дуже продуктивною". Як повідомив американський лідер, їм вдалось закласти базу для майбутньої угоди щодо Гренландії та фактично всього Арктичного регіону.

"Це рішення, якщо його буде реалізовано, буде чудовим для США та всіх країн НАТО", – додав Трамп.

Президент США також заявив, що він не вводитиме мита, які мали набути чинності з 1 лютого. Крім того, ще тривають переговори щодо встановлення систем ПРО "Золотий купол".

Деталі Трамп пообіцяв оприлюднити згодом, у міру просування перемовин. Зазначається, що за них відповідатимуть, зокрема, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф.

Як повідомив Суспільному посадовець Євросоюзу, попри зміну позиції Трампа щодо тарифів, лідери ЄС зберуться в Брюсселі 22 січня на позачергову зустріч "для координації спільної позиції".

Які мита хотів ввести Трамп?