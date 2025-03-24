Ми уклали угоду щодо рідкісноземельних металів, скоро підпишемо, – Трамп

Дональд Трамп заявив про укладення угоди про корисні копалини. За його словами, документ буде скоро підписаний.

Відповідну заяву Трамп зробив увечері 24 березня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report.

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Трамп заявив про укладення угоди про рідкоземи

"Ми уклали угоду щодо рідкісних земель. Скоро підпишемо. Ми зараз говоримо про територію", – сказав президент США.

Також він заявив, що тривають перемовини щодо власності на електростанцію. Ймовірно, йдеться про Запорізьку АЕС.