Дональд Трамп говорив, що може надати Україні більше зброї в обмін на доступ до мінеральних ресурсів країни. Про це пише 24 Канал із посиланням на Wall Street Journal.

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Результат угоди залежатиме від битви

Втілити цей план насправді не так просто. Це пов'язано із тим, що багато корисних копалин, які представляють найбільший інтерес для США, розташовані у тих регіонах, окупованих Росією або яким загрожує наступ Росії.

Доступ до цінних українських природних ресурсів залежатиме від битви за схід України.

Ми прагнемо укласти угоду з Україною, за якою вони збираються забезпечити те, що ми їм даємо, своїми рідкоземельними та іншими речами,

– пояснив Трамп.

Попри те, що родовища рідкісноземельних копалин знайшли в кількох частинах України, найбільше відоме родовище розташоване на території, яка охоплює лінію фронту.

Україна має й інші копалини

Водночас Україна також ставить на карту важливі для неї речі. Наша держава має значні поклади інших цінних мінералів, зокрема літію, кобальту та титану. Україна має найбільші в Європі запаси титану, який використовується для виготовлення сплавів для літаків і морських кораблів, і літію, який використовується в акумуляторах.

Вперше план надати США доступ до українських корисних копалин представив Володимир Зеленський. Пропозиція Трампа обміняти ресурси на військову допомогу перегукується із його тезами щодо того, що величезні мінеральні багатства Афганістану можуть оплатити війну там.

Західні експерти висловили певний скептицизм щодо того, що деякі українські корисні копалини, зокрема, рідкоземельні, можна буде видобувати в найближчому майбутньому. Найбільша проблема полягає в їхньому розташуванні.

Крім того, рідкоземельні метали дуже дорогі для видобутку, а відомі родовища в Україні набагато менші, ніж у США.

Вадим Денисенко, політолог і колишній народний депутат України, заявив, що ідея полягала б у тому, щоб українські ресурси були відкриті для західних союзників після досягнення мирної угоди.

США також хочуть щось отримувати

Допомога з боку США, зокрема, ракети великої дальності, передові системи ППО та постійне постачання артилерійських снарядів, була важливим фактором, який допомагав Україні захищатися від російського вторгнення.

Трамп зараз сигналізує про готовність продовжувати підтримку Києва поки в цьому є щось для США, проте він також говорив про зменшення фінансового тягаря фінансування оборони України.