У Флориді на болотах будують "Алігаторський Алькатрас" для мігрантів
- У Флориді будують імміграційний центр "Алігаторський Алькатрас" у заповіднику Еверглейдс, що викликало протести правозахисників та екологів.
- Центр планують відкрити за 7 днів, розрахований на 3,000 людей, коштує 450 мільйонів доларів на рік, і ймовірно отримав схвалення від Мінбезпеки США.
У Флориді триває будівництво імміграційного центру на болотах та з хижаками в рамках міграційної політики Трампа. Об'єкт зводять у самому серці національного заповідника Еверглейдс.
Правозахисник та екологи протестують проти будівництва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.
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Табір для мігрантів серед дикої природи
У американському штаті Флорида за ініціативою генерального прокурора Джеймса Утмаєра швидкими темпами будують центр утримання мігрантів в заповідній зоні. Його вже назвали "Алігаторським Алькатрасом".
За даними ЗМІ, табір мають відкрити вже за 7 днів від початку будівництва. Він розрахований для розміщення до 3 000 людей. Вартість проєкту становить близько 450 мільйонів доларів на рік.
Центр створюють за аналогією до відомої в'язниці "Алькатрас". Влада має на меті утримати нелегальних мігрантів у суворих умовах ізоляції – серед боліт та алігаторів.
Водночас проєкт оскаржують у судах. Правозахисники та екологи обурені через ризики для людей і шкоду довкіллю. Проте центр вже нібито отримав схвалення від Мінбезпеки США.
Раніше повідомлялося про протести проти міграційної політики Трампа у Лос-Анджелісі. Тоді американський президент направив до Каліфорнії 2 000 нацгвардійців, що спричинило нову хвилю напруги між федеральною владою та керівництвом штату.