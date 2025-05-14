У Флориді на болотах будують "Алігаторський Алькатрас" для мігрантів

У Флориді триває будівництво імміграційного центру на болотах та з хижаками в рамках міграційної політики Трампа. Об'єкт зводять у самому серці національного заповідника Еверглейдс.

Правозахисник та екологи протестують проти будівництва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Табір для мігрантів серед дикої природи

У американському штаті Флорида за ініціативою генерального прокурора Джеймса Утмаєра швидкими темпами будують центр утримання мігрантів в заповідній зоні. Його вже назвали "Алігаторським Алькатрасом".

За даними ЗМІ, табір мають відкрити вже за 7 днів від початку будівництва. Він розрахований для розміщення до 3 000 людей. Вартість проєкту становить близько 450 мільйонів доларів на рік.

Центр створюють за аналогією до відомої в'язниці "Алькатрас". Влада має на меті утримати нелегальних мігрантів у суворих умовах ізоляції – серед боліт та алігаторів.

Водночас проєкт оскаржують у судах. Правозахисники та екологи обурені через ризики для людей і шкоду довкіллю. Проте центр вже нібито отримав схвалення від Мінбезпеки США.

Раніше повідомлялося про протести проти міграційної політики Трампа у Лос-Анджелісі. Тоді американський президент направив до Каліфорнії 2 000 нацгвардійців, що спричинило нову хвилю напруги між федеральною владою та керівництвом штату.