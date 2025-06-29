Правозащитник и экологи протестуют против строительства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Лагерь для мигрантов среди дикой природы

В американском штате Флорида по инициативе генерального прокурора Джеймса Утмайера быстрыми темпами строят центр содержания мигрантов в заповедной зоне. Его уже назвали "Аллигаторским Алькатрасом".

По данным СМИ, лагерь должны открыть уже через 7 дней от начала строительства. Он рассчитан для размещения до 3 000 человек. Стоимость проекта составляет около 450 миллионов долларов в год.

Центр создают по аналогии с известной тюрьмой "Алькатрас". Власти имеют целью удержать нелегальных мигрантов в суровых условиях изоляции – среди болот и аллигаторов.

В то же время проект оспаривают в судах. Правозащитники и экологи возмущены из-за рисков для людей и вреда окружающей среде. Однако центр уже якобы получил одобрение от Минбезопасности США.

Ранее сообщалось о протесты против миграционной политики Трампа в Лос-Анджелесе. Тогда американский президент направил в Калифорнию 2 000 нацгвардейцев, что вызвало новую волну напряжения между федеральными властями и руководством штата.