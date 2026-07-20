У Bloomberg назвали головного претендента на посаду Головнокомандувача ЗСУ
20 липня мережею шириться інформація про нібито намір президента Володимира Зеленського звільнити Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед ймовірних кандидатів на посаду розглядають чинного командувача Об'єднаних сил ЗСУ.
Про це повідомив Bloomberg з посиланням на два обізнані джерела.
Хто може стати наступником Сирського?
Видання стверджує, що Зеленський розглядає можливість звільнення Сирського на тлі протестів з відповідною вимогою. Ба більше, анонімні джерела медіа кажуть, що глава держави розглядає кандидатури можливих наступників на посаду Головнокомандувача ЗСУ.
Водночас стало відомо, хто є найімовірнішим претендентом на посаду.
Одне з джерел заявило, що український лідер, ймовірно, обере командувача Об'єднаних сил, генерал-майора Михайла Драпатого, наступником Сирського, якого можуть звільнити протягом кількох днів,
– йдеться у матеріалі.
Остаточного рішення наразі немає, повідомило інше джерело. А список загалом складається з 11 кандидатів.
Натомість радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин повідомив журналістам, що звільнення Сирського у понеділок є малоймовірним.
Зауважимо, що Генштаб ЗСУ спростував чутки про нібито звільнення генерала Сирського з посади головкома. Командування запевнило, що він й надалі виконує свої обов'язки на відповідній посаді.
Нагадаємо, президент Зеленський 20 липня зустрічався із військовими високопосадовцями, зокрема Михайлом Драпатим. Зазначалось, що вони обговорили "багато речей".