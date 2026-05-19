Іран погодився передати збагачений уран, але є умова, – ЗМІ

У рамках мирної угоди Іран погодився на тривале заморожування своєї ядерної програми за умови передачі 400 кілограмів високозбагаченого урану. Втім, замість США цей матеріал має бути переданий Росії через посередництво Пакистану.

Про це повідомляє видання Al Arabiya.

Дивіться також Час спливає: Пакистан передав США нову пропозицію Ірану щодо завершення війни

Яку умову висунув Іран в рамках мирної угоди?

Джерела медіа зазначають, що оновлена іранська пропозиція щодо миру передбачає багатоетапне тривале перемир'я із політичними формулюваннями, які дозволили б Тегерану "зберегти обличчя".

Водночас Іран готовий лише заморозити, а не повністю зупинити свою ядерну програму, тоді як 400 кілограмів високозбагаченого урану, згідно з домовленостями, мають бути передані Росії.

Окрім цього, іранський режим пропонує поетапне та контрольоване відкриття Ормузької протоки. Зазначається у цьому процесі візьмуть участь Пакистан та Оман – як гаранти угоди.

ЗМІ пишуть, що питання щодо морського шляху планують відокремити від ядерного та збагачення урану, тим самим винести більш складні питання на наступні раунди переговорів.

Що про таку пропозицію Ірану кажуть у США?

Axios пише, що один американський посадовець вважає оновлену іранську пропозицію лише незначним покращенням у порівнянні із попередньою версією, втім, цього недостатньо для укладання угоди. Водночас Вашингтон готовий розморозити лише чверть заморожених іранських активів, однак Тегеран наполягає на перегляді цієї позиції.

Тоді як іранське агентство Tasnim повідомило, що США погодилися на тимчасове виключення з нафтових санкцій під час переговорів – іранська сторона це не підтвердила.

Важливо! Політтехнолог Юрій Подорожній у коментарі 24 Каналу заявив, що у США планується запускатись чергова процедура імпічменту Дональда Трампа. Американський лідер дійшов до точки, коли вже втретє у своїй історії президентства матиме розслідування щодо імпічменту.



Зазначимо, що американська розвідка виявила, що попри інтенсивні атаки США та Ізраїлю по Ірану, останній зберіг 70% свого арсеналу балістичних ракет та приблизно 75% довоєнного запасу мобільних пускових установок. Окрім того, іранський режим вже відновив та відкрив майже всі підземні сховища, відремонтував частину пошкоджених ракет і навіть завершив виробництво нових ракет, які були майже готові ще до початку війни. Та попри ці факти адміністрація Трампа заявляє про неминучу та дуже швидку перемогу.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, 18 травня Пакистан передав США оновлену пропозицію мирної угоди від Ірану, однак деталі її невідомі.

Наразі Вашингтон наполягає на згортанні ядерної програми Ірану та розблокуванні Ормузької протоки. Водночас Тегеран вимагає компенсацій за завдані війною збитки, припинення блокади портів та зупинки бойових дій.

Водночас терпіння Дональда Трампа закінчується, тож він наголошує, що час Ірану спливає та закликає до швидких рішень. У разі відсутності прогресу американський лідер пригрозив Тегерану новими серйознішими наслідками.

Переговори США та Ірану вчергове зайшли у глухий кут – США попереджають про нові військові удари. США та Ізраїль посилили військову координацію, також розглядаються варіанти авіаударів та спеціальних операцій.