Американці поспішають: мирну угоду з Росією можуть підписати вже в березні

США та Україна обговорюють можливість укладення мирної угоди з Росією вже у березні цього року. Втім строки можуть дещо зміститись через відсутність домовленостей щодо територіального питання.

Про це пише видання Reuters.

Дивіться також Пєсков сказав, коли може відбутися новий раунд переговорів

Коли Україна та Росія можуть укласти мирну угоду?

За інформацією видання, переговорники України та Штатів обговорюють можливість підписання угоди про мирне врегулювання війни в Україні вже в березні цього року.

Згідно з домовленостями, можливу мирну угоду планують винести на всеукраїнський референдум, який має відбутись одночасно із національними виборами. Про це кажуть 5 анонімних джерел, ознайомлених із цим питанням.

США наполягають на проведенні виборів у травні

За даними джерел, американські та українські чиновники проговорюють ідею проведення загальнонаціональних виборів та референдуму у травні.

Одне джерело зауважило, що адміністрація Трампа "дуже поспішає" у цьому питанні. Деякі посадовці також вважають, що терміни, запропоновані США, є фантастичними.

Водночас українські виборчі органи повідомили, що для організації виборів знадобиться щонайменше 6 місяців. Проведення таких виборів потребуватиме змін до законодавства, оскільки голосування під час воєнного стану в Україні заборонено. Окрім цього, організація процесу вимагатиме значних фінансових витрат.

Як зазначає одне з джерел видання, Київ наполягає на повному припиненні вогню на весь період виборчої кампанії, щоб убезпечити референдум й гарантувати його легітимність. В Україні при цьому наголошують, що Кремль неодноразово порушував попередні домовленості про тишу.

Позиція Києва полягає в тому, що нічого не можна узгодити, доки не буде надано гарантії безпеки для України з боку США та партнерів,

– пояснив співрозмовник.

Що відомо про перебіг мирних перемовин в Абу-Дабі?