5 причин, чому Україна і Росія не можуть підписати мирну угоду

Упродовж тижнів американський мирний план редагували і переписували. Однак п'ять питань так і залишилися невирішеними.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі "відверто антиукраїнські" положення зникли з останньої версії зміненого 20-пунктного плану, однак він ще далекий від завершення, передає 24 Канал із посиланням на WSJ.

Дивіться також Кілька викликів: військовий оглядач назвав критичні проблеми російської армії

Що перешкоджає укладанню мирної угоди між Росією і Україною?

Території

Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з територій Донецької області. Київ заявляє, що не має ані морального, ані юридичного права віддавати їх, однак США тиснуть на Україну, аби та виконала вимогу Росії заради швидкого завершення війни.

Територіальний глухий кут демонструє, як Росія використовує переговори для просування власних цілей, наполягаючи на дипломатичних поступках щодо землі під загрозою застосування військової сили. Президент Росії Володимир Путін вже кілька разів заявляв, що Росія будь-що досягне звільнення своїх історичних земель, зокрема військовими засобами.

Опитування цього тижня показало, що три чверті українців виступають проти будь-якого плану, який передбачає відведення військ з Донбасу або обмеження для української армії без чітких гарантій безпеки.

Якщо Зеленський погодиться на поступки, що суперечать Конституції України, він може зіткнутися з наслідками – від звинувачень у державній зраді до соціальних заворушень, зазначив український політолог Олексій Гарань. "Якщо хтось це підпише або піде на принизливі поступки, це спричинить протести в Україні. Це дестабілізує Україну. Це призведе до зіткнень. Путін цим скористається", – сказав він.

НАТО

Росія вимагає, аби Україна у Конституції закріпила власну позаблоковість. Крім того, окупанти хочуть, аби члени НАТО погодилися включити до свого статуту положення про те, що Україну не буде прийнято в майбутньому.

Хоча Київ визнає, що США не бачать Україну членом військового альянсу в найближчій перспективі, Зеленський виступив проти вимог відмовитися від закріпленого в Конституції прагнення вступу до НАТО. Він назвав цю ідею обмеженням права України самостійно визначати своє майбутнє.

Для внесення змін до Конституції з цього та інших питань Верховна Рада має проголосувати більшістю у дві третини голосів. "Ніхто не має такої кількості, і ніхто ніколи її не матиме. У деяких випадках також потрібен референдум", – сказав Гарань.

Чисельність армії

Початкова версія мирного плану США передбачала обмеження чисельності Збройних сил України до 600 тисяч осіб. За словами Зеленського, цю цифру змінили на 800 тисяч, щоб вона відповідала нинішньому розміру української армії. Валерій Чалий, який обіймав посаду посла України в США у роки після першої агресії Росії у 2014 році, зазначив, що питання кількості військ стосується не стільки військових деталей, скільки обмежень у прийнятті рішень Україною.

Культура

Ще одним гострим питанням у переговорах є наполягання Росії на поверненні російськомовних медіа та освіти в Україні після війни. Захист прав російськомовних був одним із приводів для анексії Криму та прихованого введення Росією парамілітарних формувань у частини Донецької та Луганської областей у 2014 році.

Мета Кремля – дестабілізувати країну та відновити інструменти російського впливу на неї через медіа.

Атомна електростанція

Питання контролю над Запорізькою атомною електростанцією – ще одна перешкода в переговорах. Київ вважає несправедливою пропозицію США щодо розподілу контролю над найбільшою атомною електростанцією Європи з росіянами. Зеленський заявив, що план оминає ключові деталі – як демілітаризувати станцію, профінансувати її ремонт, забезпечити водо- та енергопостачання, а також зробити територію придатною для життя працівників після російської окупації.

Що відомо про останні дискусії навколо мирного плану?