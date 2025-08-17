Країни Європи переживають, що Володимир Путін може остаточно схилити Дональда Трампа на свій бік і просувати через нього невигідні умови мирної угоди, яка б означала для України капітуляцію.

Відомо, що під час саміту на Алясці очільник Кремля озвучив Дональду Трампу свої вимоги для припинення війни в Україні. Вони передбачають виведення ЗСУ з Донбасу, заборону на вступ до НАТО, надання російської мови статусу офіційної тощо, передає 24 Канал.

Що заявили країни Північної Європи і Балтії?

16 серпня країни Північної Європи та Балтії опублікували спільну заяву, у якій висловили непохитну підтримку Україні і застерегли президента США від помилкового уявлення про наміри Путіна.

Вони нагадали, що російському диктатору не можна довіряти. Саме Росія відповідальна за порушення міжнародного права. "Корінна" причина війни в Україні – агресія та імперські амбіції Кремля.

Держави наголосили, що не повинно бути ухвалено жодних рішень про Україну у неї за спиною. Мирна угода має передбачати надійні гарантії безпеки для Києва. Вона не повинна містити обмеження щодо ЗСУ та їх співпраці з іншими країнами, а також заборону на вступ України до ЄС і НАТО.

"Ми вітаємо заяву президента Трампа про готовність США брати участь у гарантіях безпеки", – заявили лідери Восьми країн Північної та Балтійської групи.