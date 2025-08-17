Гленн знайшов загублену камеру, що належала одному з журналістів російських ЗМІ. А той подякував горілкою, яку купив на Алясці у найближчому "кіоску", передає 24 Канал.

Що відомо про подарунок американському журналісту від росіян?

Це приголомшливо, друже. Дякую! Американський журналіст приймає російську горілку. Жодних хабарів, тільки горілка,

– так прокоментував подарунок Браян Гленн.

Гленн радіє подарунку від росіян: дивіться відео

Його подруга, конгресменка від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін теж захоплена відреагувала на знак уваги до її бойфренда. "Американські та російські ЗМІ миряться та виявляють доброту. Саме у такому світі я хочу жити", – написала вона у соцмережі "Х".

Нагадаємо, що у лютому 2025 року в Овальному кабінеті відбулася зустріч президентів США та України, під час якої між ними виникла запальна суперечка. Серед тих, хто її розбурхав, був і Браян Гленн. Він поцікавився, у Володимира Зеленського, чи має той костюм, і звинуватив його у неповазі до Дональда Трампа.