Адже він давно не опинявся в одному просторі з такою великою кількістю незалежних журналістів, яких не контролює Кремль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Чому Путін уникнув питань журналістів на Алясці?

Видання пише, що робота російського преспулу (обмежена група журналістів, які мають змогу супроводжувати президента – 24 Канал), дуже відрізняється від того, як американські репортери висвітлюють ті чи інші події.

BBC зазначає, що російські журналісти майже ніколи не ставлять несанкціонованих чи незручних запитань. Наводять ситуацію, коли у Путіна після прибуття на Аляску запитали, коли він перестане вбивати мирних жителів.

Також іноземні журналісти вигукували "чому Трамп має вірити" його словам. Утім, Володимир Путін відповідних запитань уникнув, вдавши, що не почув цього у свій бік. Але й повністю ігнорувати таке йому не вдасться.

Немає можливості дізнатися, чи почув російський президент ці запитання, але якщо він вийде на пресконференцію, повністю уникнути незручних тем буде неможливо,

– ідеться у публікації.

Зазначимо, що відразу після початку зустрічі у форматі "три на три" журналістів попросили залишити приміщення фразами "дякуємо преса" та "усі покиньте кімнату" задля більш приватних обговорень між сторонами.