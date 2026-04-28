Таємна угода США та Ірану: CNN дізналися, про що домовляються за лаштунками

США та Іран продовжують закулісні переговори, попри зрив другого раунду перемовин. Сторони розглядають можливість поетапної угоди, яка може знизити напруження в регіоні.

Активна дипломатична робота триває, навіть попри всі публічні заяви. Про це пише CNN.

Що відомо про поетапну угоду між США та Іраном?

Сполучені Штати та Іран, попри невдачу другого раунду переговорів, залишаються ближчими до можливого компромісу, ніж здається на перший погляд. Як повідомляє CNN із посиланням на джерела, за лаштунками триває активна дипломатична робота, а сам переговорний процес нині сфокусований на поетапному досягненні домовленостей.

Очікується, що перший етап потенційної угоди передбачатиме повернення до довоєнного статус-кво та повне відновлення роботи Ормузької протоки без обмежень і мит. Це питання є ключовим для глобальної торгівлі енергоносіями та стабільності регіону. Водночас найскладніший аспект – ядерна програма Ірану – сторони планують відкласти на наступні етапи переговорів. Саме це питання раніше стало одним із головних приводів для загострення відносин між Іраном, США та Ізраїлем.

Довідково. Статус-кво у міжнародному праві та політиці найчастіше означає збереження або повернення до початкового стану, що існував до початку конфлікту чи збройних дій.

Президент США Дональд Трамп раніше наголошував, що будь-яка угода має передбачати відмову Ірану від накопичення урану, близького до збройового рівня, а також повне припинення його збагачення. У Тегерані ці вимоги категорично відкидають.

За інформацією джерел видання, міжнародні посередники активно тиснуть на обидві сторони, намагаючись зберегти переговорний процес. Найближчі дні можуть стати вирішальними, адже зберігається ризик того, що Вашингтон відмовиться від діалогу і повернеться до сценарію силового протистояння.

Важливо! Американський професор Скотт Лукас у коментарі для 24 Каналу зазначив кілька речей про становище Трампа. Вихід із війни з Іраном може обернутися негативними наслідками для американського президента. За його словами, Трамп уже зіткнувся з низкою викликів, зокрема через невдалу міграційну політику, скандал довкола справи Епштейна та економічні труднощі. Крім того, політик фактично порушив свою обіцянку не втягувати США у військові конфлікти, що спричинило дестабілізацію ситуації на Близькому Сході та може негативно вплинути на його подальші політичні перспективи.

Що відомо про скасування другого етапу перемовин між США та Іраном?

Президент США Дональд Трамп розглядав можливість направити спецпосланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану для проведення переговорів з Іраном. Водночас віцепрезидент Джей Ді Венс не планував брати участі в перемовинах, хоча не виключалося його можливе приєднання у разі досягнення прогресу.

Згодом Трамп заявив, що американська делегація все ж не вирушить до Пакистану, пояснивши це відсутністю сенсу в такій поїздці, адже, за його словами, Вашингтон і без того має достатньо важелів впливу в цьому протистоянні. Він також зазначив, що після скасування візиту Тегеран передав нову мирну пропозицію, яка виявилася кращою за попередню.

За словами президента, спочатку США отримали документ, який не відповідав їхнім очікуванням. Проте вже приблизно через десять хвилин після відмови від зустрічі в Пакистані Іран надіслав інший варіант угоди з більш прийнятними умовами.