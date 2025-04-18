У п'ятницю, 18 квітня, Дональд Трамп прокоментував майбутню мирну угоду. Він сподівається, що Владімір Путін не буде з нею зволікати.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Fox News. Американський президент допустив ускладнення ситуації.

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Що розповів Трамп

На думку лідера США, угода щодо ситуації в Україні повинна бути укладена швидко та без зволікань.

Якщо Росія чи Україна ускладнять ситуацію, ми просто відмовимося,

– сказав Трамп.

До слова, його пропозиції щодо мирного договору передбачають заморожування війни, а також контроль Росії над окупованими територіями. Окрім того, йдеться про відмову України від вступу до НАТО.

Американські чиновники прагнуть досягти повного припинення вогню впродовж кількох тижнів, а союзники наступного тижня зберуться в Лондоні, щоб продовжити обговорення.

Нагадаємо, у Росії вже відхрещуються від відповідальності за зрив перемир'я перед Великоднем. Пропагандисти стверджують, що проблеми виникли саме в комунікації американської адміністрації та Володимира Зеленського.