Геополітика Близький Схід В Абу-Дабі відбувалися і прямі переговори команд України і Росії– без США, – Axios
24 січня, 20:26
1
Оновлено - 20:40, 24 січня

В Абу-Дабі відбувалися і прямі переговори команд України і Росії – без США, – Axios

Сергій Попович
Основні тези
  • В Абу-Дабі відбулися двосторонні переговори між Україною та Росією без участі США.
  • Переговори розпочалися 23 січня і тривали наступного дня, зокрема, були також тристоронні зустрічі з американською стороною.

У суботу, 24 січня, в Абу-Дабі відбулися не лише тристоронні переговори за участі України, США та Росії. Були й окремі прямі двосторонні переговори між українською та російською делегаціями.

Про це повідомляє Axios.

Що відомо про двосторонні переговори Росії і України у Абу-Дабі?

За даними видання, переговорний процес розпочався ще у п’ятницю, 23 січня, і тривав наступного дня. У межах цих консультацій американська сторона провела спільні зустрічі як з українською, так і з російською командами.

Водночас, як зазначає Axios з посиланням на українських посадовців, окремо мали місце й двосторонні переговори між Україною та Росією. Під час них представники двох країн спілкувалися без участі американських делегатів.

Зеленський розповів про підсумки переговорів в Абу-Дабі

  • Президент заслухав доповідь української делегації за результатами переговорів в Абу-Дабі. Він констатував, що це перші тристоронні зустрічі за тривалий час, які тривали 2 дні.

  • Він зазначив, що обговорення зосередились на параметрах закінчення війни.