"Повертаються за стіл": Березовець пояснив, чому мирні переговори неможливі без ЄС

Мирні переговори щодо завершення війни в Україні не можуть відбутися без прямої участі Європейського Союзу. Завдяки дипломатичним зусиллям Києва європейські партнери повертаються до активного переговорного процесу.

Таку заяву зробив начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО ЗСУ Тарас Березовець в ефірі 24 Каналу. Він зазначив, що позитивні зрушення стали можливими після нещодавніх заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у Берліні.

Позиція Берліна та консультації союзників

Під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським німецький лідер чітко підкреслив, що новий раунд переговорів не повинен проходити за спиною європейських держав. Мерц також звернув увагу, що локальне припинення вогню в Олешках могло б послужити прикладом для взаємної відмови від атак на енергетичну інфраструктуру та в Чорному морі.

Американська сторона також зважає на позицію партнерів. Зокрема, Стів Віткофф підтвердив проведення консультацій із посадовцями Великої Британії, Німеччини, Франції, ЄС та НАТО перед переговорами в Абу-Дабі, які мають відбутися 10 – 11 листопада.

Важливо те, що ці позитивні сигнали показують: зусилля України в першу чергу і її політичного керівництва дозволили повернутися нашим європейським партнерам за стіл переговорів,

– наголосив Тарас Березовець.

Навіть Кремль демонструє спроби відновлення обмеженого діалогу, про що свідчать телефонні контакти з президентом Фінляндії Стуббом. Проте саме залучення Європи до консультаційного процесу є ключовим дипломатичним досягненням України.

Тарас Березовець про мирні переговори: відео

Раніше Володимир Зеленський підкреслював, що кулуарні домовленості про долю країни без її участі не мають жодного сенсу.

Водночас у Москві речник Кремля Дмитро Пєсков відкрито заявляв, що європейські представники нібито не потрібні за столом переговорів.