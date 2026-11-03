"Возвращаются за стол переговоров": Березовец объяснил, почему мирные переговоры невозможны без ЕС

С таким заявлением выступил начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО ЗСУ Тарас Березовец в эфире 24 Канала. Он отметил, что положительные сдвиги стали возможными после недавних заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца в Берлине.

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Позиция Берлина и консультации союзников

Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским немецкий лидер четко подчеркнул, что новый раунд переговоров не должен проходить за спиной европейских государств. Мерц также обратил внимание на то, что локальное прекращение огня в Олешках могло бы послужить примером для взаимного отказа от атак на энергетическую инфраструктуру и в Черном море.

Американская сторона также учитывает позицию партнеров. В частности, Стив Виткофф подтвердил проведение консультаций с официальными лицами Великобритании, Германии, Франции, ЕС и НАТО перед переговорами в Абу-Даби, которые должны состояться 10–11 ноября.

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Важно то, что эти позитивные сигналы показывают: усилия Украины в первую очередь и ее политического руководства позволили нашим европейским партнерам вернуться за стол переговоров– подчеркнул Тарас Березовец.

Даже Кремль предпринимает попытки возобновления ограниченного диалога, о чем свидетельствуют телефонные контакты с президентом Финляндии Стуббом. Однако именно вовлечение Европы в консультационный процесс является ключевым дипломатическим достижением Украины.

Тарас Березовец о мирных переговорах: видео

Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что кулуарные договоренности о судьбе страны без ее участияне имеют никакого смысла.

В то же время в Москве пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков открыто заявил заявлял, что европейские представители якобы не нужны за столом переговоров.