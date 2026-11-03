"Повертаються за стіл": Березовець пояснив, чому мирні переговори неможливі без ЄС

Таку заяву зробив начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО ЗСУ Тарас Березовець в ефірі 24 Каналу. Він зазначив, що позитивні зрушення стали можливими після нещодавніх заяв канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у Берліні.

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Позиція Берліна та консультації союзників

Під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським німецький лідер чітко підкреслив, що новий раунд переговорів не повинен проходити за спиною європейських держав. Мерц також звернув увагу, що локальне припинення вогню в Олешках могло б послужити прикладом для взаємної відмови від атак на енергетичну інфраструктуру та в Чорному морі.

Американська сторона також зважає на позицію партнерів. Зокрема, Стів Віткофф підтвердив проведення консультацій із посадовцями Великої Британії, Німеччини, Франції, ЄС та НАТО перед переговорами в Абу-Дабі, які мають відбутися 10 – 11 листопада.

Важливо те, що ці позитивні сигнали показують: зусилля України в першу чергу і її політичного керівництва дозволили повернутися нашим європейським партнерам за стіл переговорів– наголосив Тарас Березовець.

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Навіть Кремль демонструє спроби відновлення обмеженого діалогу, про що свідчать телефонні контакти з президентом Фінляндії Стуббом. Проте саме залучення Європи до консультаційного процесу є ключовим дипломатичним досягненням України.

Тарас Березовець про мирні переговори: відео

Раніше Володимир Зеленський підкреслював, що кулуарні домовленості про долю країни без її участі не мають жодного сенсу.

Водночас у Москві речник Кремля Дмитро Пєсков відкрито заявляв, що європейські представники нібито не потрібні за столом переговорів.