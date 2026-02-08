Змінює тактику переговорів щодо України: в AP розповіли, що планує Трамп

Президент США Дональд Трамп уперше доручив провідним військовим керівникам країни брати участь у стратегічних переговорах з Іраном і Росією. Такі дії свідчать про зміну підходу Вашингтона до дипломатії.

США поступово демонструє відхід від традиційної дипломатії. Про це повідомляє Associated Press.

Про що свідчить залучення військових США у переговори?

ЗМІ наголошує, що адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування США (CENTCOM), долучився до непрямих переговорів з Іраном в Омані. Він з'явився на зустрічі у парадній формі, що, за оцінками експертів, символізує посилення військової присутності США в регіоні.

Паралельно міністр армії США Ден Дрісколл бере активну участь у переговорах щодо російсько-української війни. Він підтримує зв'язок з українськими посадовцями та американськими представниками, зокрема з Джаредом Кушнером і спеціальним посланцем Стівом Віткоффом.

Як зазначає колишній радник Держдепартаменту США Еліот Коен, залучення військових до переговорного процесу свідчить про прагнення адміністрації Трампа до більш жорсткої та оперативної зовнішньої політики.

Крім того, в Абу-Дабі до контактів долучився генерал Алексус Грінкєвіч, командувач американськими та силами НАТО в Європі. Його участь спрямована на відновлення високорівневого військового діалогу з Росією.

Експерти, з якими спілкувалося видання, вважають, що такий формат переговорів демонструє відхід США від традиційної дипломатії та посилення ролі військових у врегулюванні міжнародних конфліктів.

Як просуваються мирні переговори щодо завершення війни в Україні?