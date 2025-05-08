"Я думаю, у нас хороший прогрес": Трамп зробив заяву щодо мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив "хороший прогрес" у мирних переговорах щодо війни в Україні. За його словами, зараз "боротьба ведеться трохи інакше, ніж раніше".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа в Білому домі.

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Трамп висловився про мирні переговори

Дональд Трамп заявив, що процес досягнення мирної угоди між Україною та Росією просувається вперед.

Я думаю, у нас хороший прогрес. Боротьба ведеться трохи інакше, ніж раніше. Я думаю, що якби ми не були залучені, Росія намагалася б отримати все. Я думаю, що ми будемо дуже сильно залучені в спроби не допустити "кривавої бані". Ми дуже стараємося, і я думаю, що ми вже близькі (до мирної угоди, – 24 Канал)

– сказав президент США.

Трамп також відзначив свого спеціального посланника Стіва Віткоффа, назвавши його справжнім професіоналом, який має "чудові стосунки з обома країнами".

Нагадаємо, нещодавно президент США провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. За інформацією ЗМІ, американський лідер наголосив на важливості участі Туреччини у налагодженні мирного процесу між Україною та Росією. Ердоган, зі свого боку, підтримав ініціативу й підтвердив готовність до активної участі в дипломатичних зусиллях.

Тим часом голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до мирних переговорів, але лише після повного припинення вогню.