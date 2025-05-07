Повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

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Чи готова Україна до переговорів з Росією

За словами Єрмака, в інтерв'ю німецькому Die Zeit він розповів, що України хоче миру, однак його настання не залежить лише від Києва.

Якби все залежало від України – ця війна вже давно була б завершена. Та реальність така, що Росія не демонструє щирого бажання зупинити агресію. Понад 50 днів тому президент Трамп запропонував повне 30-денне припинення вогню – ми погодились. Росія відповіла триденним "перемир'ям на парад". Ми готові до переговорів. Але тільки після повноцінного припинення вогню,

– наголосив голова ОП.

Він зазначив, що це є позицією не лише України, а й США та європейських союзників. Єрмак додав, що "червоні лінії" Києва – Конституція, міжнародне право і Статут ООН

Ми ніколи не визнаємо окупацію наших територій. Проте ми реалісти: розуміємо, що деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів. Ми до цього готові – якщо туди прийде і Росія,

– заявив Єрмак.

Очільник ОП також наголосив, що Україна показала себе відповідальним і конструктивним партнером. Зокрема підписала зі США "історичну угоду". За словами Єрмака, вона стане "основою майбутньої безпеки через економіку".

"Україна продовжує боротьбу. Бо у нас немає іншої країни. І ми маємо силу, щоб виграти не лише війну – а й мир", – резюмував очільник ОП.

Нагадаємо, раніше Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія мають вести прямі перемовини. Він зазначив, що без цього аспекту, посередництво Вашингтону є неможливим.