Фідан підтвердив, що Туреччина готова прийняти другий раунд перемовин України та Росії

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна готова прийняти другий раунд переговорів України та Росії. Дипломат також підтвердив прихильність мирному закінченню війни, яку наразі росіяни ведуть проти українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Хакана Фідана під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

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Що заявив Фідан стосовно мирних переговорів

Турецький міністр закордонних справ зазначив, що підтримка щодо суверенітету й територіальної цілісності та незалежності України з боку Анкари є повною.

За словами Фідана, передусім Туреччину не цікавить, де саме проводитимуться переговори про мир між Києвом та Москвою. Водночас турецька влада зацікавлена в тому, як максимально швидко можна досягнути завершення війни в Україні.

Ми віримо, що реальним є проведення другого туру переговорів, і зазначаю про готовність Туреччини приймати ці переговори у себе,

– заявив глава МЗС країни.

Хакан Фідан також підкреслив, що Україна є стратегічним партнером Туреччини, тому відносини між нашими країнами можна поглиблювати в різних сферах.

До слова, раніше глава Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Київ погодився на другий раунд переговорів з Росією в Стамбулі 2 червня. Водночас українська сторона хоче конструктивної дискусії з росіянами, а також отримати від Москви "меморандум" щодо закінчення війни перед зустріччю.