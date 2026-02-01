Воює "чужими руками": Лавров звинуватив Європу у підготовці до війни з Росією
- Сергій Лавров звинуватив Європу у підготовці до війни з Росією, стверджуючи, що європейські еліти використовують Україну для протистояння з РФ.
- Лавров також заявив, що європейські країни намагаються розділити Росію та США через політику Дональда Трампа, яку вважають шкідливою для Європи.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре виступив із заявами про роль Європи у війні проти України. В інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну він стверджував, що європейські політичні еліти нібито використовують Україну як інструмент для протистояння з Росією.
Лавров вважає, що Європа готується до війни з Росією. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Дивіться також Лавров у захваті від ідеї Трампа щодо Ради миру
У чому Лавров звинуватив Європу?
За словами Лаврова, керівництво країн ЄС, на його думку, не лише веде війну "чужими руками", а й начебто безпосередньо готується до збройного конфлікту з РФ.
Водночас очільник російського МЗС запевнив, що Москва нібито "ніколи не втручається в процеси вибудовування відносин між Європою і США". Він додав, що в європейських столицях нібито негативно сприймають політику президента США Дональда Трампа, вважаючи її такою, що шкодить інтересам континенту.
"Європа намагалася і намагається досі вбивати клини між Росією і США, вбачаючи в політиці Трампа шкоду інтересам Європи", – каже глава МЗС Росії.
Лавров заявив, що перемир'я для Росії неприйнятне
Росія відкидає ідею перемир'я, запропоновану президентом Зеленським, та не підтримує підходи Заходу до врегулювання війни.
Лавров заявив, що мирний план США вимагав від України забезпечити права нацменшин, але Європа та Київ викреслили ці вимоги зі свого варіанту документа.