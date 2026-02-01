Воює "чужими руками": Лавров звинуватив Європу у підготовці до війни з Росією

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре виступив із заявами про роль Європи у війні проти України. В інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну він стверджував, що європейські політичні еліти нібито використовують Україну як інструмент для протистояння з Росією.

Лавров вважає, що Європа готується до війни з Росією. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Дивіться також Лавров у захваті від ідеї Трампа щодо Ради миру

У чому Лавров звинуватив Європу?

За словами Лаврова, керівництво країн ЄС, на його думку, не лише веде війну "чужими руками", а й начебто безпосередньо готується до збройного конфлікту з РФ.

Водночас очільник російського МЗС запевнив, що Москва нібито "ніколи не втручається в процеси вибудовування відносин між Європою і США". Він додав, що в європейських столицях нібито негативно сприймають політику президента США Дональда Трампа, вважаючи її такою, що шкодить інтересам континенту.

"Європа намагалася і намагається досі вбивати клини між Росією і США, вбачаючи в політиці Трампа шкоду інтересам Європи", – каже глава МЗС Росії.

Лавров заявив, що перемир'я для Росії неприйнятне