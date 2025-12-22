Залишились найважчі 5 відсотків, – Стубб про мирні переговори

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мирна угода між Україною та Росією зараз ближча, ніж будь-коли за час війни. Водночас попереду залишаються найважчі 5%.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Чи є прогрес у мирних переговорах?

У неділю, 21 грудня, Александр Стубб прокоментував хід переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

Ми, ймовірно, ближчі до досягнення мирної угоди, ніж будь-коли під час цієї війни,

– заявив він.

Він додав, що спеціальні посланці президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер і Стів Віткофф, протягом останніх кількох тижнів "працювали цілодобово", намагаючись зменшити розбіжності між сторонами.

Стубб також звернув увагу на єдність західних союзників після переговорів, які відбулися минулих вихідних у Берліні, та виділив два ключові підсумки.

По-перше, Європа, Україна та Сполучені Штати єдині у своєму прагненні до справедливого й тривалого миру… по-друге, йдеться про ідею гарантій безпеки для України. Тож ми майже на місці, але найскладніші 5% ще попереду,

– підсумував президент Фінляндії.

Попри "жорстку публічну риторику" російського диктатора Володимира Путіна, Стубб припустив, що російські перемовники за зачиненими дверима можуть бути більш гнучкими. Він назвав такий контраст між публічними заявами та приватними переговорами "цілком типовим для дипломатії".

Чи готовий зараз мирний план?