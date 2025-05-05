Йому потрібно більше, ніж Україна: ЗМІ розкрили прихований сенс "парадного перемир'я" Путіна

Росія продовжує ігнорувати справжні мирні переговори. Вона сподівається залишити за собою всю захоплену територію, коли закінчиться війна. Щоб покласти кінець незалежності України, Москві не потрібна уся її земля. Досягнувши успіху тут, Путін піде далі – у Литву, Молдову і, може, навіть і Польщу.

Називати пропозицію Путіна щодо короткого перемир'я в травні просто "ще однією спробою маніпуляції" — це применшення. Диктатор, за словами колишнього керівника MI6, має на меті набагато більше, ніж просто Україну, передає 24 Канал із посиланням на аналітичну статтю в The Independent.

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"Якщо йому не дати відсіч – він повернеться знову"

Путін чітко демонструє, що йому абсолютно начхати на нещодавні погрози Трампа посилити санкції проти Росії, якщо та не піде на повне припинення вогню. Очільник Кремля лише вдає, що для нього важлива думка американського президента, а сам продовжує діяти на власний розсуд.

Це перегукується з незвично прямим попередженням від колишнього голови британської розвідки Алекса Янґера: "Якщо йому не дати відсіч, він повернеться знову – скільки разів нам ще потрібно це повторювати?".

Останній хід Путіна – оголошення так званого перемир'я з 8 по 10 травня – свідчить не про готовність до миру, а навпаки про бажання Путіна не лише захопити всю Україну, але й про намір потім диктувати свою волю всій Європі.

І поки Володимир Зеленський викриває справжні плани диктатора, пропонуючи замість 3 днів перемир'я 30, американці своїми діями лише більше надають очільнику Кремля впевненості і сміливості для продовження війни в Україні.

Так, США більше не хочуть бути єдиним гарантом європейської безпеки і поступово відходять від підтримки Києва.

Дональд Трамп, схоже, поводиться так, ніби змінив сторону і тепер підтримує Росію. Він виключив Москву з нового раунду глобальних тарифів, вимагає припинити атаки на енергетичні об'єкти і бойові дії Чорному морі, що грає на руку Кремлю.

Президент США заявляє, що Росія може залишити за собою захоплену територію, а Україна ніколи не стане членом НАТО і не отримає допомоги, якщо не виконуватиме його вимоги.

У статті зазначається, що Путін не зупиниться на Україні. Рейчел Еллехус, директорка Королівського інституту об'єднаних служб і колишня співробітниця НАТО в США, пояснила: "Для досягнення своїх цілей Путіну, можливо, достатньо лише захопити частини України – порти, автошляхи, критичну інфраструктуру – все те, що є ключовим для її виживання як незалежної держави".

Такий сценарій дуже близький до того, що пропонують у мирних ініціативах і США, і Росія.

Однак, за словами експертки, у Путіна є ще одна мета, яку часто ігнорують, – підірвати НАТО і Євросоюз. Він перевірятиме, чи діє 5 стаття договору НАТО.

Отже, основна мета очільника Кремля – не допустити повної інтеграції України на Захід і її життєздатності як незалежної держави. А друга, можливо навіть важливіша – підрив західних інституцій.

Кібератаки, інформаційна війна, яка породжує сумнів у правді у “постправдову” епоху, — все це вже частина російського наступу. Розрив Трампом зв'язків із НАТО, заяви про анексію Канади та Ґренландії, економічна дестабілізація — все це сприяє Кремлю. Путін чекає наступного етапу — і він вдарить, коли все розвалиться, і центр більше не зможе втримати ситуацію.