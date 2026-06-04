Росія не відмовляється від діалогу з Європою, – Путін

Російський диктатор Путін вкотре зробив дивну заяву. За словами президента, Москва нібито не відмовляється від діалогу з Європою.

Про це повідомили в ТАСС.

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Що відомо про заяви Путіна?

Президент Росії заявив, що Москва не проти вести переговори з Європою та зазначив, що його здивувала реакція представників ЄС на пропозицію кандидатури в перемовники ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера.

Шредер має мужність відстоювати власну позицію. Такою рисою можуть похвалитися далеко не всі європейські політики,

– сказав Путін.

Російський диктатор згодом повідомив, що Шредер не є "другом Путіна", але колишній канцлер був одним із найкращих державних діячів Німеччини та додав, що Кремль нібито "не може довіряти" іншим кандидатам, які говорять про необхідність стратегічної поразки.

Також Путін зазначив, що "не зла" Росія зупинила постачання енергоносіїв до Європи, а ЄС сам відмовився їх купувати та сподівався, що Москва "зазнає краху".

Президент Росії зауважив, що Європа може допомогти Києву у мирних переговорах на основі рішень, які були укладені в Анкориджі та цинічно додав, що представники ЄС розуміють, що для відновлення України знадобляться сотні мільярдів євро.

ЄС міг би сприяти врегулюванню конфлікту, переконавши Київ піти на компроміс, а не постачаючи йому зброю,

– заявив диктатор.