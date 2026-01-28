У Путіна назвали дату наступного раунду переговорів в Абу-Дабі

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що мирні переговори між Україною, Росією та США продовжаться 1 лютого. Вони також відбудуться в Абу-Дабі.

Про це повідомили в російському інформаційному агентстві "ТАСС".

Де відбудеться наступний раунд переговорів?

За словами прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, мирні переговори щодо України в Абу-Дабі продовжаться 1 лютого.

Також він назвав перемовини в Об'єднаних Арабських Еміратах чутливими й дуже складними. Він розповів, що під час зустрічей делегація регулярно отримує вказівки від Путіна.

Крім того, пропагандист наголосив: Росія вважає, що переговори повинні тривати в закритому режимі, і не обговорює конкретні документи.

До слова, політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу проаналізував перемовини в Абу-Дабі. На його думку, надто впевнені заяви про "прорив" варто сприймати обережно, доки немає чітких узгоджених рамок. Експерт пояснив, що швидкої мирної угоди чекати не варто. За його оцінкою, навіть якщо сторони наблизяться до припинення вогню, далі почнеться довгий і суперечливий етап.

Що в Росії кажуть про мирний процес щодо України?