Пєсков відповів на заяву Трампа, що Росія та Україна близькі до мирної угоди
- Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія та Україна наближаються до мирної угоди, і що переговори з США продовжуються.
- Пєсков зазначив, що врегулювання конфлікту повинно враховувати інтереси Росії.
Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяву Трампа, що Росії та Україна близькі до угоди. Він підтвердив, що сторони наближаються до цього.
Про це повідомляє "Вы слушали маяк".
Що Пєсков відпові на заяву Трампа?
Тристоронні переговори поки що призупинені, одназ відбуваються двосторонні переговори з американцями як з боку України, так і Росії.
Дмитро Пєсков підтвердив, що переговори Москви з Вашингтоном тривають і Росія нібито підтримує шлях до завершення війни.
Кожний раунд переговорів по Україні, можна сказати, наближає врегулювання, яке вочевидь повинно враховувати інтереси Росії,
– заявив прессекретар Путіна.
Що заявляв Дональд Трамп?
Дональд Трамп заявив, що Путін і Зеленський близькі до укладання мирної угоди.
Також Трамп вкотре нагадав, що вже врегулював інші конфлікти, а саме начебто 8 воєн. Він сподівався, що війна Росії проти України буде "найлегшою" для завершення. Ситуацію, на його думку, ускладнюють складні відносини Путіна і Зеленського.