Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяву Трампа, що Росії та Україна близькі до угоди. Він підтвердив, що сторони наближаються до цього.

Про це повідомляє "Вы слушали маяк".

Що Пєсков відпові на заяву Трампа?

Тристоронні переговори поки що призупинені, одназ відбуваються двосторонні переговори з американцями як з боку України, так і Росії.

Дмитро Пєсков підтвердив, що переговори Москви з Вашингтоном тривають і Росія нібито підтримує шлях до завершення війни.

Кожний раунд переговорів по Україні, можна сказати, наближає врегулювання, яке вочевидь повинно враховувати інтереси Росії,

– заявив прессекретар Путіна.

Що заявляв Дональд Трамп?