У Путіна зібралися повторно зустрітися зі США. У понеділок, 7 квітня, там анонсували нові перемовини.

Напередодні таку заяву зробив спецпредставник Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із закордонними країнами Кіріл Дмитрієв, а тепер її підтвердив речник Кремля Дмітрій Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Росія знову заговорила про "свої інтереси"

Пєсков заявив, що нові переговори представників Росії та США можуть пройти вже наступного тижня.

Справді, продовження має бути. Це загальне розуміння. Конкретного дня наразі немає. Як тільки він з'явиться, ми проінформуємо,

– сказав посіпака Путіна.

Водночас він знову заявив, що Росія має забезпечити "свої інтереси", попри солідарність з ідеєю про припинення вогню.

До слова, 2 квітня Кіріл Дмитрієв зустрівся у Вашингтоні зі Стівом Віткоффом, спецпредставником Трампа. Для цього з нього навіть зняли санкції.

Посланець Путіна заявив, що на зустрічі йшлося про відновлення відносин між США і Росією та економічно-інвестиційні питання.