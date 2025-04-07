Накануне такое заявление сделал спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, а теперь его подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Россия снова заговорила о "своих интересах"

Песков заявил, что новые переговоры представителей России и США могут пройти уже на следующей неделе.

Действительно, продолжение должно быть. Это общее понимание. Конкретного дня пока нет. Как только он появится, мы проинформируем,

– сказал приспешник Путина.

В то же время он снова заявил, что Россия должна обеспечить "свои интересы", несмотря на солидарность с идеей о прекращении огня.

К слову, 2 апреля Кирилл Дмитриев встретился в Вашингтоне со Стивом Уиткоффом, спецпредставителем Трампа. Для этого с него даже сняли санкции.

Посланник Путина заявил, что на встрече речь шла о восстановлении отношений между США и Россией и экономически-инвестиционные вопросы.