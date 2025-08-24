Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія розуміє, що їй не вдасться встановити маріонетковий режим в Україні. Вона залишиться незалежною.

За словами Венса, Росія розуміє, що Україна залишиться територіально цілісною після війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Що заявив Джей Ді Венс про очікування Росії від війни?

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що Росія не погодилася поступитися у всіх своїх умовах, які вона ставила на початку війни, але у деяких питаннях її очікування все ж змінилися. У Кремлі, за його словами, розуміють, що Україна матиме територіальну цілісність після війни.

Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це було головною вимогою на початку,

– заявив Венс.

Що відомо про можливу зустріч Зеленського та Путіна?