Росіяни визнали, що не зможуть позбавити Україну незалежності, – Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія розуміє, що їй не вдасться встановити маріонетковий режим в Україні. Вона залишиться незалежною.
За словами Венса, Росія розуміє, що Україна залишиться територіально цілісною після війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.
Що заявив Джей Ді Венс про очікування Росії від війни?
Віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що Росія не погодилася поступитися у всіх своїх умовах, які вона ставила на початку війни, але у деяких питаннях її очікування все ж змінилися. У Кремлі, за його словами, розуміють, що Україна матиме територіальну цілісність після війни.
Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це було головною вимогою на початку,
– заявив Венс.
Що відомо про можливу зустріч Зеленського та Путіна?
У МЗС України заявили, що Зеленський допускає можливість обговорювати з очільником Кремля питання територій.
Після переговорів з Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня Володимир Зеленський заявив, що готовий провести зустріч із Володимиром Путіним. Український лідер наголосив, що такий діалог має відбутися без жодних попередніх умов.
Наступного дня в Білому домі заявили, що підготовкою зустрічі Зеленського і Путіна займаються США і вона у процесі. Опікуються цим держсекретар США Марко Рубіо, віцепрезидент США Джей Ді Венс і спецпредставник американського президента Стів Віткофф.