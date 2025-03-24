Трамп незадоволений: Росія і США не можуть домовитися

Президент України Володимир Зеленський заявив, що представники США почали "вірити Владіміру Путіну на слово", що Росії вдалося вплинути на деяких людей з команди Білого дому. Однак навіть спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф висловлювався, що "вірить Путіну".

Тому коментар Зеленського є дипломатичним, його не можна вважати загрозою для відносин з Трампом. Таку думку 24 Каналу озвучив громадський діяч, голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

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"Не можна вірити комусь на слово, коли укладаєш угоду. Угода вимагає конкретно прописаних речей. Тому комплементарність з боку Віткоффа на адресу Путіна не є його заслугою як посередника у переговорному процесі. Він має бути нейтральним до кожної сторони. Але він продемонстрував реальну прихильність. Тому він почав виправдовуватися на Fox News", – сказав він.

Трамп і Путін посперечалися

Валерій Клочок зазначив, що Офіс Президента чітко заявляє, що погоджується на позицію Трампа про повне припинення вогню. Однак вимагати цього варто саме від Росії.

Сьогодні західна преса обережно пише про те, що Трамп не дуже задоволений тим, як у нього вибудовується діалог із Путіним. Навіть був матеріал, в якому на початку мовиться про те, що вчора нібито була розмова Трампа з Путіним, і вона була не дуже привабливою. Вони трішки посперечалися щодо переговорів в Ер-Ріяді,

– підкреслив він.

Відомо, що Росія та США не можуть домовитися. Джерела, дотичні до американської політики, стверджують, що Трамп не збирається зволікати та не буде довго гратися із Путіним.