Лише Трамп може змусити Путіна піти на мир, – генсек НАТО
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що лише Дональд Трамп здатний змусити Владіміра Путіна припинити війну проти України.
- Рютте заперечує побоювання, що США можуть згорнути підтримку України за президентства Трампа, і впевнений, що Вашингтон залишатиметься відданим НАТО.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що лише президент США Дональд Трамп здатний змусити президента Росії Владіміра Путіна припинити війну проти України. Він вірить у щирість намірів Трампа.
За словами Рютте, Трамп "повністю зосереджений на тому, щоб завершити цю війну". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.
Дивіться також Зеленський прибув у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго у Маямі
Що Рютте думає про здатність Трампа завершити війну в Україні?
Він (Трамп, – 24 Канал) хоче завершити війну РФ проти України. Він – єдиний, хто зміг змусити Путіна сісти за стіл переговорів, і єдиний, хто зможе зрештою змусити його укласти мир,
– сказав генсек НАТО в інтерв’ю Bild.
За словами очільника Альянсу, Трамп максимально сфокусований на завершенні війни. Він переконаний, що президент США є єдиним політичним лідером, якому вдалося посадити Путіна за стіл переговорів і який потенційно може довести цей процес до підписання мирної угоди.
Водночас Рютте визнав: мир без компромісів не буває. За його словами, поступки – це невід’ємна частина будь-яких мирних домовленостей. При цьому він не уточнив, про які саме компроміси йдеться і від кого їх очікувати.
Генсек НАТО також заперечив побоювання, що за президентства Трампа США можуть згорнути підтримку України, яка вже четвертий рік протистоїть повномасштабній російській агресії. Навпаки, Рютте впевнений, що Вашингтон і надалі залишатиметься відданим Альянсу, а отже – у разі загрози з боку Росії європейські країни не залишаться сам на сам із ворогом.
У Маямі розпочалася зустріч Трампа і Зеленського
Володимир Зеленський прибув у резиденцію Дональда Трампа Мар-а-Лаго для переговорів щодо мирного плану для України.
За словами Зеленського, у США він обговорить гарантії безпеки для України не лише від Вашингтона, а й від Європи. Також лідери говоритимуть про військовий вимір і план добробуту – план відновлення.
Також президент України хоче узгодити подальші спільні кроки, щоб план реально запрацював. Після цього США проговорять все це з росіянами й українська сторона отримає зворотний зв'язок.