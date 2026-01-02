Росія втрачає можливості, щоб затягувати переговорний процес, тому вдається до примітивних провокацій. Однією з них є повідомлення про нібито "удар" по резиденції Володимира Путіна у Валдаї.

Екссекретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа зауважив 24 Каналу, що насправді немає ніякого перемовного процесу з Росією. Так американська сторона лише хоче прикрити власні цілі.

До теми Трамп репостнув статтю, в якій ідеться, що Путін – великий брехун і вигадав атаку на резиденцію

Що намагається приховати Трамп?

Американці хочуть приховати справжні переговори, які ведуть з росіянами. Зокрема мовиться про економічні домовленості сімейства Трампа з путінським режимом. На думку Пьотра Кульпи, саме так варто розглядати цей процес.

Трамп лише діє під приводом переговорів про мир. Насправді ми бачимо, що ключовим фактором є його жадібність. Він намагається взяти щось для себе, розмовляючи з Росією,

– додав він.

Американці дивляться на ситуацію не з геополітичного погляду, а бачать лише ресурс для наживи. Тому говорити про якісь аргументи, провокації – немає сенсу. Найважливішим для США є ресурси.

"Він думає, як взяти максимум з того, що відбувається. Трамп навіть призупинив підтримку України. Все це свідчить про великий ризик того, що президент США перейшов на позиції Росії", – підкреслив Пьотр Кульпа.

Володимир Зеленський робить все можливе, щоб не дати йому повернути приціл в бік України. Сьогодні США погоджуються продавати зброю Києву, але в будь-який момент можуть передумати, збільшити ціни, не надавати дані розвідки, або надавати їх Росії.

Також варто згадати, що Трамп діє проти волі американського народу, бо 52% американців підтримують саме Україну. Вони бачать різницю між агресором і жертвою.

Що відомо про хід мирних переговорів?