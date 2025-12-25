Потрібний характер, – експерт назвав конкретні кроки США, які могли б вплинути на Путіна

Сьогодні у США як ні в однієї країни світу є важелі впливу, які могли б змусити Росію інакше поглянути на російсько-українську війну. Однак для цього потрібна рішучість американської сторони, ба більше – готовність доводити почате до кінця.

Про це в етері 24 Каналу наголосив політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун, уточнивши, що має на увазі готовність введення санкцій проти Росії, про які США заявляли вже десятки разів, але чинності вони так і не набрали.

Дивіться також Маю повернутися до питань України, Росії та Китаю: Трамп зробив низку заяв на різдвяному святі

Мить істини: як можуть вчинити США?

Політолог переконаний, що якби в США було реальне бажання тиснути на Кремль – це точно дало б відповідні плоди. Зі слів Джигуна, є декілька кроків для цього.

Дуже помічним було б визнання Росії країною-спонсором тероризму з боку парламенту США. Це позбавило б багатьох проблем по торгівлі з Росією європейськими країнами, навіть азійськими, які вважають себе партнерами Сполучених Штатів,

– озвучив Джигун.

На думку політолога, миттю істини стане те, чи США зараз знову будуть грати в піддавки, намагаючись проявити лояльність до Путіна, чи вони, витиснувши з України максимум, тепер зроблять це з Росією. Зі слів Джигуна, якщо не буде погоджень з боку Кремля йти на компроміси, зокрема з приводу територій (фіксування нинішньої лінії розмежування, передача ЗАЕС під управління США), тоді цілком реально, що ніякої мирної угоди не буде.

Він пояснив, що в дипломатії діє принцип, що поки все не погоджено, то не погоджено нічого. Якщо навіть залишиться 1 пункт із 20, який не буде схвалений, то не можна буде сказати, що на 99% вдалося розв'язати питання мирного врегулювання.

Сьогодні в межах переговорів ключове питання – це території. Якщо стосовно нього не буде знайдений компроміс, то будь-яка зі сторін, зі слів політолога, має право відмовитися від усіх попередніх пунктів і повернутися у початкову фазу.

"Тут ще велике питання до того, чи є в Трампа бажання грати в піддавки, майже рік вести розмови про закінчення російсько-української війни й завжди мати проблему на точці з Росією, чи все ж таки є готовність і політична воля, а також характер, аби змусити росіян різкими кроками йти на поступки й завершувати війну", – розмірковує Джигун.

Що заявляє Росія стосовно "мирного плану" США?