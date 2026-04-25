"США мають усі козирі": Трамп скасував поїздку делегації на переговори з Іраном, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська делегація не поїде до Пакистану на переговори з Іраном. За його словами, Вашингтон не бачить сенсу у поїздці, оскільки "має всі важелі впливу" в цьому протистоянні.

Трамп вважає, що переговори не будуть мати результату. Про це пише Fox News.

Що відомо про рішення Трампа?

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська делегація не вирушить до Пакистану для проведення перемовин з Іраном. Йдеться про спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які раніше планували взяти участь у зустрічах.

За словами Трампа, рішення скасувати поїздку пов'язане з тим, що США не вважають доцільним витрачати час на тривалі перельоти та переговори без конкретних результатів. Він наголосив, що Вашингтон перебуває у сильнішій позиції та "має всі козирі", тому ініціатива для діалогу має виходити від Ірану.

Американський лідер також зазначив, що іранська сторона може самостійно ініціювати контакт у будь-який момент.

Водночас стало відомо, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі уже залишив Ісламабад після переговорів із прем'єр-міністром Пакистану, які відбулися 25 квітня.

Важливо! Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів в етері 24 Каналу, що США не мають ресурсів для військової перемоги над Іраном, витративши за понад місяць значну частину свого арсеналу. На думку політолога Трампу конче потрібно завершення війни, для США єдина надія – досягти хоч якоїсь домовленості.

Війна в Ірані: останні новини

У матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що США витратили понад 1 000 крилатих ракет Tomahawk у війні з Іраном. Такі втрати викликали занепокоєння щодо готовності до можливого конфлікту з Китаєм. Чиновники заперечують зниження боєготовності, наголошуючи на цінному бойовому досвіді, та працюють над збільшенням виробництва боєприпасів.

Найскладнішим у конфлікті залишається питання Ормузької протоки. Трамп заявив, що США мають повний контроль над Ормузькою протокою, і жодне судно не може пройти без дозволу американських сил. Проте, Іран заперечує подібні заяви американців.