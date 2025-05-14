Президент Бразилії закликає Путіна до перемовин у Стамбулі

Президент Бразилії Лула заявив, що проситиме Путіна вирушити до Туреччини на переговори з Україною. Він також закликав до 30-денного припинення вогню.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на CNN. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що має намір особисто переконати кремлівського диктатора Владіміра Путіна приїхати до Туреччини на перемовини з Україною.

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Бразилія виступає за діалог

За його словами, Путіна він планує побачити під час зупинки в Москві. Окрім запрошення на перемовини до Стамбула, Лула також закликатиме диктатора погодитися на 30-денне припинення вогню.

Мені нічого не коштує сказати: "Гей, товаришу Путін, їдь до Стамбула на переговори",

– заявив бразильський президент.

Лула також стверджує, що його до таких закликів спонукав заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга.

Нагадаємо, що раніше Росія офіційно погодилася на переговори без попередніх умов у Стамбулі 15 травня – цю інформацію підтвердили в Кремлі. Однак Путін проігнорував міжнародну ініціативу "коаліції охочих", яка закликає до 30-денного припинення вогню з 12 травня.

Ініціатива вже має підтримку понад 20 країн, включно з Францією, Німеччиною, Великою Британією та Польщею. Туреччина погодилася стати майданчиком для перемовин, а президент Реджеп Ердоган вже підтвердив готовність прийняти делегації.