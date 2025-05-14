На думку Буданова, Зеленський таким чином демонструє щире прагнення і готовність до завершення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Кирила Буданова для РБК-Україна.

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Буданов підтримав переговори з Путіним

Буданов цілком підтримує ініціативу Зеленського говорити особисто з Путіним. Він підкреслив, що ініціатива президента України – це свідчення щирого наміру зупинити війну і досягти миру.

Нам потрібне негайне і всеосяжне припинення вогню передусім, аби зберегти життя наших людей. У мене немає сумнівів, що Володимир Зеленський всебічно готовий до такої зустрічі й у співпраці з нашими партнерами ми можемо досягти бажаного результату,

– сказав він.

Раніше президент Зеленський заявив про готовність прибути до Стамбула 15 травня для особистих перемовин з Путіним, навіть якщо припинення вогню до цієї дати не буде досягнуто.