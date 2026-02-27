Трамп каже, що хоче скасування санкцій проти Росії після врегулювання війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче якомога швидше врегулювати війну в Україні. Також він хотів би скасування санкцій проти Росії.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання російського пропагандистського агентства ТАСС.

Дивіться також Останній шанс? Чому Трамп рветься завершити війну в Україні за місяць

Трамп хоче скасувати санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би якнайшвидше закінчити війну в Україні та скасування санкцій проти Росії.

Він додав, що розраховує досягти врегулювання війни якомога скоріше.

Громадський та політичний діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус пояснив 24 Каналу, що якщо Кремль продовжуватиме зривати або затягувати переговори, терпіння Трампа зрештою вичерпається – так вже було, коли він сам казав, що Путін говорить одне, а робить інше.

Що в Україні кажуть про дату завершення війни?