Громадський та політичний діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус пояснив 24 Каналу, що єдина стратегія – тиснути на Трампа з усіх боків і вірити, що він зрештою керуватиметься національними інтересами США, а не Путіна.

Чи вплинуть вибори до Конгресу на терпіння Трампа?

Республіканська більшість тримається лише на одному голосі, і насправді є з десяток республіканців, готових приєднатися до демократів, що робить позицію Трампа вкрай вразливою.

Якщо Кремль продовжуватиме зривати або затягувати переговори, терпіння Трампа зрештою вичерпається – так вже було, коли він сам казав, що Путін говорить одне, а робить інше. Часу змінювати погляди по тисячу разів у Трампа вже немає,

– зазначив Пінкус.

Зброя від США вже надходить – нові види озброєнь без офіційних оголошень, і американці брали участь у нещодавніх успішних проривах на кількох напрямках. Однак її катастрофічно мало.

"Крим – ахіллесова п'ята Путіна. Якщо ЗСУ як слід вдарять по 51 – 52 військових об'єктах на півострові, путінський режим почне тріщати й свої ж приберуть його – чутки про це вже ходять серед відомих політиків. Але я не вірю в це, поки не побачу на власні очі", – наголосив Пінкус.

Чи є стратегія тиску на Трампа єдиним шляхом підтримки України?

Єдине, у що варто вірити – контрнаступ української армії, і Трампа до підтримки України зрештою змусять обставини. Паралельно ведеться робота з конгресменами та сенаторами через залучення спонсорів і донорів, які забезпечують їм передвиборчу підтримку.

Не треба розчаровуватися – надія є. Знаючи Трампа, вірю, що він зрештою керуватиметься національними інтересами, а вони збігаються з інтересами України – країни, що прагне свободи, незалежності та демократії,

– зазначив Пінкус.

Трамп зрештою почне виконувати свої обіцянки, і невдовзі ми почуємо про Tomahawks. Хоч він і викликає роздратування – іншого немає. Тому єдина розумна стратегія – тиснути на Трампа з усіх боків.

Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан висловив думку, що бойові дії можуть тривати ще близько трьох років. За цей час Україна, використовуючи далекобійні засоби ураження, зокрема БпЛА, зможе зруйнувати сировинний потенціал Росії, зокрема її нафтові запаси.

Що ще відомо про хід мирних перемовин?