Трамп сказав, що Україна та Росія "добре" співпрацюють зі США

Під час свого виступу щодо запровадження мит Дональд Трамп торкнувся теми війни в Україні. Він вкотре сказав, що хоче припинити бойові дії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Останні заяви Трампа про Україну та Росію

До слова, мита США запроваджено і проти України. Але Росії немає у списку країн. Хоча ще не всі обмеження набули чинності, фондовий ринок США уже обвалився, втративши 2 трильйони доларів.

Коментуючи мирні перемовини, Трамп сказав:

Я думаю, що Росія й Україна добре співпрацюють з нами.

А стосовно необхідності зупинити війну висловився у своєму дусі: "Вони вмирають, їх знищують. Вони не з нашої країни – з інших країн, але вони люди з Росії, з України".

Тобто президент США знову поставив знак рівності між окупантами та українцями, які потерпають від дій загарбників.

Тим часом українські діти в окупації переживають жахіття. Їхніх батьків убивають, катують, позбавляють медичної допомоги, оскільки ті не хочуть брати російські паспорти.

Днями Трамп висловлював розчарування Києвом і Москвою. Але вже 2 квітня Кіт Келлог заявив: вірить, що країни стоять на порозі припинення вогню.

Можливо, ці нові заяви зі США пов'язані з візитом Кіріла Дмітрієва. Щоб очільник Російського фонду прямих інвестицій міг прилетіти у Вашингтон, з нього тимчасово зняли санкції.