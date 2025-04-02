Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака та Дмитра Лубінця.

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Що відомо про трагічні історії дітей, яких повернули 2 квітня

Раніше цього дня повернули двох дітей, один з яких лишився сиротою. Його маму вбили росіяни.

Дмитро Лубінець написав, що діти зможуть рости у вільній Україні, і це є неймовірно цінним. Але в окупації кожен пережив важкі випробування.

Серед врятованих – двоє братів 10 та 12 років, чий батько загинув після катувань через проукраїнську позицію. Після його смерті мати остаточно вирішила покинути тимчасово окуповану територію разом із синами. Також була евакуйована дворічна дитина разом із вагітною матір'ю. Жінка принципово відмовлялася отримувати російські документи, проте саме через це вона не могла самостійно виїхати з окупації. Уже на підконтрольній території України жінка народила ще одну дитину – в безпечних умовах,

– повідомив Андрій Єрмак.

Омбудсмен додав, що окупанти систематично залякували цю сім'ю та відмовляли жінці у медичній допомозі, бо та не мала російських документів. Але після повернення в Україну жінка нарешті дістала допомогу лікарів і народила дівчинку.

Діти, яких повернули в Україну 2 квітня 2025 / Фото зі сторінки Дмитра Лубінця

Вік дітей – від 2 до 17 років. Дев'ятеро з них повернули з ТОТ, ще двох – з Росії. В окупації родини зазнавали переслідувань, їх залякували та позбавляли базових прав.

"Також повернули 11-річного хлопчика, батько якого перебував у російському полоні. Хлопчик разом зі своєю мамою весь цей час перебував на ТОТ. Тому вони намагалися поводитись дуже обережно, адже остерігались будь-якої уваги від органів влади окупанта. Після звільнення чоловіка з полону жінка звернулась до Офісу Омбудсмана з проханням допомогти виїхати з ТОТ. В результаті – родина на підконтрольній території Україні та зовсім скоро возз'єднається", – навів приємну новину Лубінець.