Трамп втрачає терпіння, – Стубб заявив про позитивний сигнал для України

У суботу, 17 травня, президент Фінляндії мав тривалу телефонну розмову із лідером США. За її підсумками, Александр Стубб заявив, що за останні два тижні ситуація для України покращилася.

Вранці 18 травня Стубб також поговорив із Володимиром Зеленським. Пізніше політик підсумував ці дві розмови, передає 24 Канал із посиланням на Yle.

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Що каже Стубб

За словами президента Фінляндії, український лідер продовжує залишатися "терплячим", а ось Трамп "починає втрачати терпіння". Стубб уточнив, що американському очільнику уривається терпець у "правильному напрямку", тобто щодо Путіна.

Політик підкреслив, що прихильники України постійно намагаються донести до Трампа, що здатність Києва вести оборонну війну є сильною, а ситуація в Росії — гіршою, ніж очікувалося.

Раніше Стубб вже розмовляв із Трампом і Зеленським тиждень тому.

Він зауважив, що хоча міжнародна дипломатія останнім часом, як завжди, мала характер хвилеподібного руху, за останні два тижні ситуація для України покращилася.

На думку Стубба, після завтрашньої телефонної розмови Трампа з Путіним стане набагато ясніше. Він також висловив сподівання, що Путін не вигадає якоїсь відмовки, щоб змусити США відмовитися від санкцій.