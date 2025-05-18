Утром 18 мая Стубб также поговорил с Владимиром Зеленским. Позже политик подытожил эти два разговора, передает 24 Канал со ссылкой на Yle.

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Что говорит Стубб

По словам президента Финляндии, украинский лидер продолжает оставаться "терпеливым", а вот Трамп "начинает терять терпение". Стубб уточнил, что американскому главе лопается терпение в "правильном направлении", то есть в отношении Путина.

Политик подчеркнул, что сторонники Украины постоянно пытаются донести до Трампа, что способность Киева вести оборонительную войну является сильной, а ситуация в России – хуже, чем ожидалось.

Ранее Стубб уже разговаривал с Трампом и Зеленским неделю назад.

Он отметил, что хотя международная дипломатия в последнее время, как всегда, имела характер волнообразного движения, за последние две недели ситуация для Украины улучшилась.

По мнению Стубба, после завтрашнего телефонного разговора Трампа с Путиным станет намного яснее. Он также выразил надежду, что Путин не придумает какой-то отговорки, чтобы заставить США отказаться от санкций.