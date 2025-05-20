Трамп заявив, що має власну "червону лінію" щодо переговорів між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що має "червону лінію" у своїй голові, після перетину якої Вашингтон буде змушений вийти з мирних переговорів. Однак озвучити цю межу на загал політик не погодився.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа в Білому домі в понеділок, 19 травня.

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Чи має Трамп власну "червону лінію"

У Дональда Трампа запитали, чи є в нього "червона лінія", яка змусить Сполучені Штати відступити від мирного процесу.

Так, у моїй голові, але я не збираюся про це оголошувати,

– сказав президент.

За його словами, США "не мали вплутуватись у цю війну", "і нам було б набагато краще, якби ми цього не зробили".

Тож я думаю, що у мене є певна межа, але я не хочу її називати, бо вважаю, що це ще більше ускладнить переговори,

– підсумував Трамп.

До слова, Дональд Трамп також заявив журналістам, що не посилюватиме санкції проти країни-агресорки Росії, "оскільки є шанс" на прогрес. За його словами, якщо запровадити санкції, то ситуація може значно погіршитися.

Нагадаємо, ввечері в понеділок, 19 травня, відбулася телефонна розмова Путіна та Трампа, яка тривала понад 2 години. Перед своєю розмовою з очільником Кремля Трамп зателефонував Володимиру Зеленському.