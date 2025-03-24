Трампа дедалі більше злять удари по інфраструктурі після "часткового перемир'я", – The Telegraph

У Білому домі сподіваються на досягнення перемир'я до Великодня – тобто до 20 квітня. Однак ракетні обстріли й атаки дронами, які продовджуються попри домовленість про "часткове перемир'я" злять Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Росія намагається затягнути переговори

Сполучені Штати оптимістично налаштовані щодо зустрічі в Саудівській Аравії: Вашингтон сподівається, що ці переговори зможуть прокласти шлях до "повного" припинення вогню та покласти край російсько-українській війні.

Однак у Кремлі применшили очікування, припустивши, що зустріч "тільки починається" та попереду "важкі переговори".

Україна та Європа висловили стурбованість, що Росія зволікає та намагається виграти час на полі бою – це, ймовірно, розчарує Дональда Трампа, який обіцяв швидке припинення війни.

Джерела, близькі до Трампа ввечері в неділю, 23 березня, дали зрозуміти, що він був готовий дочекатися вигідної угоди. Водночас дехто заявив, що президента США "дедалі більше злять" ракетні удари та атаки з використанням дронів, які тривають попри обіцянку обох сторін укласти часткове перемир'я,

Він буде розчарований, якщо вони (Україна і Росія, – 24 Канал) продовжать бомбити інфраструктуру, об'єкти інфраструктури та енергетики,

– сказало одне джерело, близьке до адміністрації.

За словами наближених до президента осіб, обстановка в Білому домі залишається спокійною, і вони "довіряють процесу".

Нагадаємо, 23 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори між делегаціями США та України. За словами Рустема Умєрова, під час зустрічі їм вдалося обговорити ключові моменти, зокрема щодо енергетики.