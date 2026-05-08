Не хочемо марнувати час, – Рубіо про безрезультатні зусилля щодо миру в Україні

Вашингтон готовий і надалі виступати посередником у переговорах щодо України, якщо це сприятиме реальному прогресу. Водночас США не мають наміру витрачати ресурси на дипломатичні зусилля, які не дають результату.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування із журналістами.

Яку заяву щодо мирних переговорів зробив Рубіо?

Рубіо зазначив, що США вже брали участь у переговорному процесі щодо завершення війни в Україні й намагались сприяти дипломатичному діалогу, однак бажаного результату не сталось через низку причин.

Водночас він підкреслив, що Сполучені Штати залишаються готовими виконувати цю роль і надалі, якщо вона буде ефективною.

Ми не хочемо марнувати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу,

– наголосив Марко Рубіо.

Важливо! В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес зазначив, що Білий дім не лише займає позицію Росії у війні з Україною, а й проголошує кремлівські наративи. Тож наразі Вашингтон не можна розцінювати як союзника України. Однак, каже, сьогодні більшість Конгресу підтримує Київ. Водночас генерал зазначив, що наразі США не мають жодних важелів впливу на перебіг чи завершення війни в Україні.

Представники Трампа мають відвідати Україну: що про це відомо?

8 травня Володимир Зеленський повідомив про можливий візит представників президента США Дональда Трампа до Києва. Імовірно, переговорники прибудуть в Україну наприкінці весни – на початку літа.

Глава держави висловив сподівання, що саме ця зустріч допоможе активізувати переговори щодо завершення війни в Україні.

Нагадаємо, анонси українських високопосадовців щодо візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва звучали напередодні великодніх свят та наприкінці квітня. Втім обіцяних зустрічей так і не відбулось.

Видання Kyiv Independent стверджує, що американська делегація відкладає візит до України, оскільки розуміє, що наразі досягнути реальних результатів у війні із Росією не вдасться. Також окрім питання завершення війни в Україні американські переговірники залучені до врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Нагадаємо, саме через початок операції США та Ізраїлю проти Ірану "Епічна лють" дипломатичні зусилля щодо врегулювання збройної агресії проти України призупинились.