"Це слон у кімнаті": Віткофф назвав "ключове питання" війни, яке потрібно вирішити в першу чергу

Спецпосланець Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що "ключове питання" війни в Україні – готовність визнати окуповані території частиною Росії. Крім того, політик повторив наративи російської пропаганди та посилався на фейкові "референдуми".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на спецпосланця президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа в інтерв'ю телеведучому Такеру Карлсону.

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Яке питання є ключовим у війні в Україні

Віткофф вважає, що головною перешкодою для врегулювання війни, розв’язаної Росією проти України, є питання окупованого Криму та "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два", а також готовність визнати їх російською територією.

Спецпосланець Трампа обґрунтував свою позицію, фактично повторивши наративи кремлівської пропаганди. Зокрема він згадав фейкові "референдуми", які Росія намагалася використати як нібито легітимне виправдання окупації українських територій та їхнього "включення" до складу Росії.

Вони (окуповані регіони, – 24 Канал) російськомовні, були "референдуми", де переважна більшість людей показали, що вони хочуть бути під владою Росії. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту. Тож це перше, що потрібно вирішити. І ми ведемо дуже позитивні розмови,

– зазначив Віткофф.

Зверніть увагу! США та інші країни Заходу не визнали російські "референдуми".

Він додав, що питання окупованих територій "завжди було проблемою", хоча, за його словами, про це нібито "ніхто не хоче говорити".

"Це "слон у кімнаті" (проблема, яку ніхто не хоче помічати, але вона є важливою – 24 Канал). Ще один "слон у кімнаті" – це конституційні питання в Україні щодо того, чим вони можуть поступитися, коли йдеться про втрату територій. Росіяни фактично контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що ці території є російськими? Чи зможе Зеленський політично вижити, якщо він це визнає? Це головне питання конфлікту. Абсолютно так", – вважає спецпосланець.