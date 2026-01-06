Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах щодо миру в Україні

У Франці відбулася зустріч лідерів "Коаліції охочих" та України, до якої доєдналася й американська делегація. Так, пройшла низка результативних перемовин щодо врегулювання конфлікту в Україні. У домовленостях вдалося досягнути помітного прогресу.

Відповідну заяву посланець Дональда Трампа Стів Віткофф зробив за підсумками перемовин у Парижі 6 січня, передає 24 Канал.

Як американці оцінили перемовини?

До складу делегації США входили спеціальний посланець Стів Віткофф, радник президента Джаред Кушнер, генерал Алекс Гринкевич, посол Чарльз Кушнер та радник Білого дому Джош Груенбаум.

Американські представники провели окремі переговори з європейськими лідерами, зокрема з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також з українською делегацією на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

За словами Стіва Віткоффа, сторони досягли суттєвого прогресу за кількома ключовими напрямками, зокрема щодо рамок двосторонніх гарантій безпеки для України та плану довгострокового економічного процвітання та відновлення країни.

Варто підкреслити, що "Коаліція готових" також оприлюднила заяву, в якій окреслила свої принципи надання гарантій безпеки. Йдеться також про Паризьку декларацію про розгортання багатонаціональних сил для підтримки оборони й відбудови України.

Надійні гарантії безпеки та потужні зобов'язання щодо економічного процвітання є необхідними умовами для досягнення тривалого миру в Україні, і ми продовжуватимемо спільно працювати над цим,

– наголосив Віткофф.

Він зауважив, що укладена угода відкриє перед українським народом "величезні можливості" після закінчення війни, адже "потужна та стабільна економіка нерозривно пов'язана з надійними механізмами безпеки".

Окрім того, Віткофф поінформував, що переговори в Парижі тривали протягом 10 годин і продовжаться з українською делегацією вже найближчим часом.

Інші заяви лідерів за підсумками зустрічі