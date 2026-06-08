Здатні "перебрати кермо" у США: Європа готова до перемовин із Путіним

Речник канцлера Німеччини заявив, що європейські лідери готові до переговорів із Путіним. Стефан Корнеліус додав, що діалог проходитиме "у тісній координації зі США".

Про це повідомили в Politico.

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Що у Європі кажуть про переговори з Росією?

За словами Корнеліуса, європейські лідери готові взяти провідну роль у переговорах щодо закінчення війни між Росією та Україною. Речник Мерца зазначив, що цей процес наразі набуває нових обертів.

Ще однією новою подією є те, що ми продовжуємо переговорний процес, який значною мірою очолили США. Ми робимо це у тісній координації зі США,

– заявив Корнеліус.

Мерц разом із лідерами Франції, Великої Британії та президентом України Володимиром Зеленським 7 червня закликав до прямих переговорів за участі США та Європи та назвав умови миру, зокрема повне припинення вогню.

Корнеліус повідомив, що європейські лідери додатково узгодять підхід до можливих мирних переговорів на саміті G7 в Евіані та на засіданні Європейської ради в Брюсселі.

У виданні зауважили, що позиція Кремля щодо діалогу наразі невідома, а для старту прямих перемовин можливо знадобиться кілька тижнів або ж навіть місяців.

Останні новини про переговори між Україною та Росією

Папа Римський Лев XIV закликав Росію повернутися до переговорів з Україною – заява пролунала після нових ворожих атак, які забрали життя щонайменше 15 людей і поранили понад 70.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів 24 Каналу, що Зеленський до листопада розглядає можливість завершити гарячу фазу війни. Така перспектива є реалістичною. Трамп розуміє, що якщо він хоче досягти успіху на проміжних виборах в США, йому треба забезпечити, аби Україна отримала справедливе припинення бойових дій.

Володимир Путін все ж ознайомився із листом, який надіслав йому Володимир Зеленський. Російський диктатор заявив, що наразі "не бачить сенсу" у зустрічі з президентом України.